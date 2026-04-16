Balade dans la vallée de la Seine, sur les pas de Claude Monet

Désormais propriété de la guide-conférencière Claire Vincent, cette maison de Vétheuil se visite (entrée : 6€).



Les pièces, coquettes mais peu nombreuses, sont si petites qu’on a du mal à imaginer comment 14 personnes ont pu y vivre !



Sur place, neuf panneaux explicatifs permettent de se faire une idée de la vie des deux familles et de l’importante production du peintre qui, pour compenser l’exigüité de la maison, travaille beaucoup sur son bateau-atelier ramené d'Argenteuil.



En trois ans, Monet réalise 200 peintures de Vétheuil et ses environs, presque autant qu’en sept ans, à Argenteuil.



Ce séjour marque un tournant dans sa vie. Arrivée sur place déjà malade, sa femme meurt en 1879. A trente-neuf ans, le voilà veuf avec deux jeunes garçons à élever. Par chance, soutenu par Alice Hoschedé qui veille désormais sur la maisonnée, il retrouve assez vite la force d’avancer.



« 1880 est une année charnière » , insiste Claire Vincent. « Cette année-là, Monet décide d’augmenter ses prix, refuse de participer à la cinquième exposition du mouvement impressionniste, préférant tenter son retour au Salon officiel » , dit-elle.



Le peintre pose aussi les bases d’une fructueuse collaboration avec le marchand d’art Paul Durand-Ruel et s’engage sur la voie de l’exposition personnelle, ce qui lui permettra d’affirmer peu à peu son indépendance artistique et financière.



La visite de Vétheuil complète agréablement celle de la maison. Ce charmant village, typique du Vexin français, se distingue toutefois par son imposante église : mêlant les styles roman, gothique et renaissance, elle est coiffée d’un admirable toit en petites tuiles vernissée à motifs.



Dans le cimetière, la tombe toute simple de Camille Doncieux-Monet est joliment fleurie. En contrebas, brillent les eaux de la Seine.