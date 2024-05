Barbara Muckermann, nommée DG de Kempinski Hotels

Au cours de ses plus de 25 années d'expérience dans l'hôtellerie, Barbara Muckermann a notamment travaillé pour Loro Piana MSC Croisières et NCL.D'origine allemande, ayant vécu en Italie, en France et aux États-Unis, elle parle couramment cinq langues et est docteur en sciences politiques et économiques et titulaire d'un MBA conjoint de Columbia et de la London Business School.