Bars et restaurants : "Nous avons l'impression d'être la variable d'ajustement psychologique", selon Roland Héguy (UMIH)

TourMaG.com - En l'espace d'un week-end les villes d'Aix et Marseille sont passées, d'une fermeture des bars et restaurants, à une réouverture de ces derniers, puis une fermeture des bars à Paris. Comment percevez-vous les rétropédalages et les décisions du gouvernement ?



Roland Héguy : Nous avons un petit peu participé au rétropédalage du gouvernement, voyez-vous. Cela fait huit jours que nous travaillons sur ce sujet heure après heure.



Nous avons été reçus la semaine dernière par le Premier ministre, nous avions alors mis l'accent sur la difficulté des bars et restaurants, nous avons été entendus et je le remercie.



Nous sommes soulagés que les restaurants puissent rester ouverts, c'est une première étape. Nous avions fait une proposition, dans le cadre du protocole sanitaire renforcé, que tous les établissements qui peuvent faire respecter les nouvelles mesures restent ouverts.



Ainsi un bar pourrait bien sûr ne pas servir les clients debout et au comptoir, par contre s'il a des tables il lui est possible d'accueillir et de servir des clients, tout en respectant la distanciation.



Beaucoup de bars pouvaient appliquer ce protocole. Ce n'est pas une victoire, loin de là, car nous devons continuer à travailler, pour que les bars qui respectent le protocole puissent rouvrir.



Notre proposition est très équilibrée pour protéger à la fois les clients et les salariés. Malheureusement, nous trouvons, la décision discriminante de fermer les bars, relativement dure.



TourMaG.com - Marseille a essuyé les plâtres d'une décision prise unilatéralement par le ministre de la Santé...



Roland Héguy : Nous n'avons pas compris, cette décision. Bernard Marty, le président de l'UMIH 13, (voir vidéo à la fin) s'est fait le porte-parole de la profession.



Nous attendions donc impatiemment la décision du gouvernement, quant à la réouverture des restaurants. Je m'interroge sur les raisons de cette interdiction.



Le comité scientifique doit constamment s'adapter, ce n'est pas facile, sauf que nous avons vraiment l'impression d'être la variable d'ajustement psychologique auprès de la population.



A un moment donné, il n'y a jamais eu de différenciation, entre l'espace privé et public. Nous gérons les espaces privés, sauf que l'espace public n'a jamais été réellement contrôlé et nous avons vu tous les problèmes qui ont été créés par les restrictions.



Très vite, nous avons alerté le gouvernement et le Conseil scientifique, sur le fait qu'ils se trompaient d'adversaires, alors qu'une grande majorité de la restauration s'est très bien comportée.



Nous payons les pots cassés et nous passons pour les mauvais élèves.