Beachcomber Tours de tout cœur avec le personnel soignant

« Rester chez soi aujourd’hui, c’est pouvoir voyager demain » Beachcomber Resorts & Hotels adhère totalement au mot d’ordre de l’Organisation Mondiale du Tourisme qui a lancé la campagne #VoyagezDemain.

Rédigé par Beachcomber Tours le Lundi 11 Mai 2020

En attendant de pouvoir vous accueillir ainsi que vos clients, le groupe Beachcomber Hotels & Resorts a conservé son esprit de solidarité dans cette période de crise nationale et mondiale et a souhaité maintenir une partie de ses activités pour soutenir la lutte contre la propagation du virus. Le groupe se prépare également à l’après crise et à la réouverture de ses huit hôtels en créant la certification « Safe place ».

Un grand merci au personnel soignant d’ici et d’ailleurs Le groupe Beachcomber Hotels & Resorts a souhaité collaborer avec le gouvernement mauricien dès le début de la crise sanitaire en apportant sa contribution au combat contre le coronavirus :



● Deux hôtels Beachcomber soit un total de 443 chambres ont ainsi été mis à la disposition du Ministère de la Santé mauricien pour l’organisation de zones de quarantaine.

Le nombre de patients ayant diminué à l’île Maurice, à ce jour un seul de ces deux hôtels est encore concerné. Les autorités ont effectué plusieurs niveaux de protocoles de nettoyage et délivré un certificat le confirmant.



● Beachcomber Resorts & Hotels a également mis en place un système de ravitaillement pour les personnes confinées dans ses hôtels mais aussi dans d’autres centres, via sa filiale Beachcomber Catering Beachcomber Catering, qui habituellement livre les repas sur les avions d’Emirates, Air France entre autres lignes aériennes. Des milliers de repas sont ainsi servis au quotidien, conformément aux normes les plus strictes d’hygiène dans les centres de quarantaine et au personnel soignant de l’île.



● Au-delà des frontières mauriciennes, le groupe hôtelier souhaite dire merci et apporter tout son soutien à ceux qui œuvrent chaque jour pour soigner et soutenir les malades à travers le monde



Quand la situation le permettra Beachcomber propose au personnel soignant accompagné de leurs proches de séjourner à moitié prix dans ses hôtels de l’île Maurice.



Ce sera à notre tour de prendre soin d’eux ...



Dans l’attente de jours meilleurs qui sont synonymes pour l’île Maurice d’hôtels paradisiaques, d’une hospitalité généreuse, de soleil, de plages de sable fin et de mer turquoise.



SAFE PLACE : Un label sanitaire développé par Beachcomber Resorts & Hotels Beachcomber Resorts & Hotels prépare l’après COVID-19 et la réouverture de ses huit hôtels en développant le label sanitaire SAFE PLACE ; cette labellisation est le fruit d’un partenariat avec LIBA (Laboratoire International de Bio-Analyse - Accrédité ISO 17025) dont l’objectif est de renforcer la protection des clients et des artisans, et de répondre aux nouvelles attentes en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement, notamment dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19.



La certification SAFE PLACE : une nouvelle étape importante en matière d’exigence sanitaire.



Renforcement des pratiques sanitaires dans l’ensemble des hôtels Beachcomber, ci-après quelques exemples :



• Contrôle de santé pour l’ensemble des équipes hôtelières

• Présence d’un infirmier ou d’un médecin dans les infirmeries des resorts

• Mise en œuvre d’un programme de formation continue sur les mesures de prévention sanitaire pour les artisans.

• Protocole de nettoyage et de désinfection, en ligne avec les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), incluant des procédures précises relatives au nettoyage en profondeur des zones qui sont les plus fréquemment touchées dans les chambres et des tests PCR du SARS-CoV-2(Covid-19).



Le parcours client sera également redéfini :



• Port du masque recommandé dans les situations où la distanciation sociale ne peut être adéquatement respectée.

• Les tables seront réorganisées dans les restaurants pour limiter les contacts physiques.

• Les services à table et à la carte seront privilégiés aux buffets en libre-service.

• Spas : les clients devront prendre une douche avant de débuter leur soin.

• Centres de fitness : le nombre de clients simultané sera limité.



La certification SAFE PLACE s’ajoute à une série de mesures de santé et de sécurité qui sont déjà en vigueur dans les hôtels du Groupe. La sécurité sanitaire a toujours été une préoccupation majeure et une exigence chez Beachcomber, de nombreuses initiatives de sécurité ont été mises en place depuis de nombreuses années par le groupe :



• Certification HACCP de nos hôtels

• Évaluation annuelle des risques de légionnelles

• Contrôle continu de la qualité de l’eau

• Contrôle annuel de la qualité de l’air à travers les services de SGS et QuantiLab

• Et bien d’autres …



Ile Maurice - Beachcomber Resorts & Hotels



50% de réduction pour le personnel soignant et leurs proches



Séjours jusqu'au 31/05/2021 - Réservations jusqu'au 30 septembre*



*offre applicable uniquement au personnel soignant et leur famille proche voyageant ensemble (parents / enfants - maximum 2 chambres) pour un séjour jusqu'au 31/05/2021 (hormis du 20/12/20 au 03/01/21 et du 03 au 17/04/21) dans un hôtel Beachcomber à l'île Maurice (hors Royal Palm, Villas du Paradis et du Dinarobin). Un justificatif sera demandé. Cette offre est non cumulable (hormis avec les offres enfants et avec l'offre déjeuner offert du Trou aux Biches et non rétroactive (éditée le 15/04), soumise à conditions (se référer aux conditions générales et particulières de ventes 2020) - Beachcomber Tours - IM075100311.







