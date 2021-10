Bernard SABBAH un expert au service de la profession et des clients

Promouvoir et défendre la profession du tourisme, son leitmotiv

Rédigé par Viaticus le Lundi 11 Octobre 2021

RTL et M6 en simultané entre 9H30 et 12H30 du lundi au vendredi.

Quotidiennement, il s'attache à redorer l’image des acteurs du tourisme malgré les litiges cités à l’antenne.



« Il est vrai que le tourisme de plein air a connu quelques écueils cet été, avec une recrudescence de problèmes liés à la forte activité de réservations. »



préoccupent la profession : la situation économique des agences et la gestion des avoirs clients.



L’APST, partenaire de RTL devrait intervenir dans les prochaines semaines et ce dans la plus grande transparence vis-à-vis du grand public comme l’ont indiqué Alix Philipon, Présidente et Emmanuel Toromanoff, son Secrétaire Général.



En plus de ses interventions sur RTL, Bernard Sabbah a été très souvent sollicité par BFM TV durant cet été afin de rassurer les voyageurs sur leurs prévisions de voyages ? Il en a profité encore une fois pour leur recommander fortement de réserver par les agences de voyages, garantes du bon déroulé de leurs séjours.



D’ailleurs Bernard Sabbah tient à remercier les Entreprises du Voyage à travers son Président Jean-Pierre Mas et sa Secrétaire Générale Valérie Boned, pour leur implication quotidienne dans la récolte et diffusion d’informations.



Son expertise professionnelle auprès du grand public, est confortée par les acteurs du tourisme à travers

Winter Class en est le parfait exemple, puisque cette année Viaticus va ouvrir 2 classes de Bachelor en contrat d’apprentissage, grâce notamment aux besoins de ses partenaires spécialisés dans les produits montagne : Pierre & Vacances, Travelski (Compagnie des Alpes), Sunweb, Goelia, Groupe Barrière, Oxygène, Présence Assistance et l’Office de Tourisme de Courchevel.



En effet l’annonce par le gouvernement de la prolongation jusqu’au 30 juin 2022 de l’aide aux contrats d’apprentissage permet d’intégrer de nouveaux collaborateurs avec un planning spécifique permettant d’avoir un alternant en temps plein de décembre à avril pour soutenir l’activité hivernale. Une solution idéale pour aider les professionnels dans leur reprise d’activité.



« Tous les indicateurs semblent être positifs pour réussir cette saison hivernale, nous avons forcément chez Viaticus l’étudiant qu’il vous faut pour vous accompagner »



Pour en savoir plus sur les profils des étudiants Viaticus, contactez l’équipe Viaticus !



→ Retrouvez l’émission «

Relation entreprises

Yasmine Iguelousene

y.iguelousene@viaticus.fr

01.83.79.11.92



Relation étudiants

Dimitri BRILLAND

d.brilland@viaticus.fr

06.29.10.06.83



Pôle pédagogique

Katia SCHREIBER

k.schreiber@viaticus.fr



Pôle développement

Émilie DURON

e.duron@viaticus.fr

