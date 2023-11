Bilan de la première année d’Arcus Solutions, nouveau garant financier pour les agents de voyages

Arcus Solutions fête son premier anniversaire sur le marché de la garantie financière des agents de voyages.



Rédigé par Mathieu Maillet le Lundi 13 Novembre 2023

Un bilan positif et des ambitions pour 2024 près de 150 agents français auront rejoint le réseau Arcus Solutions et nombreux sont les professionnels qui s’intéressent à cette nouvelle offre sur le marché.



« Nous souhaitons être au plus près des attentes de agents de voyages : comprendre les besoins et les caractéristiques de chaque assuré, apporter des réponses claires et transparentes, mettre en place une solution adaptée à chaque entreprise ou groupement d’entreprises. C’est ce qui a fait notre réussite outre-manche » indique Mathieu Maillet, directeur commercial du groupe.



À la suite de la mise en place du partenariat avec le réseau Tourcom dont plus d’une soixantaine de membres bénéficieront prochainement de la garantie par Arcus Solutions, le groupe travaille sur d’autres projets avec des acteurs importants du marché du tourisme en France. Les ambitions pour 2024 sont donc importantes, et Arcus Solutions aspire à se positionner comme un acteur clé de l’assurance des agents de voyages.



► En savoir plus sur Arcus Solutions

Arcus Solutions a une stratégie paneuropéenne Nous avons mis en place une équipe trilingue de souscripteurs sénior pour répondre à la majorité des besoins des professionnels européens, et elle constitue le premier pôle de souscription en Europe en termes d’expérience et de relation client » commente Richard Watson, manager général du groupe.



Jakov Dolic, une figure bien connue du marché des garanties en Allemagne, a rejoint l’équipe Arcus Solutions en 2021 pour accompagner ce développement sur les marchés germanophones. Avec plus de 15% de part de marché, Arcus Solutions est désormais un garant incontournable du marché autrichien. En Allemagne, déjà une quinzaine de tour-opérateurs de premier plan sont garantis par Arcus Solutions.



Ce jeudi 9 Novembre 2023, Jakov Dolic et Walter McCulloch étaient présents à Stockholm pour les traditionnelles rencontres World Travel News Market afin de présenter l’offre Arcus Solutions aux professionnels scandinaves.



► Arcus Solutions en Europe

Contacter Arcus Solutions

Ou service souscription au 0426250872

www.arcus-solutions.fr



Mathieu MAILLET – mathieu.maillet@arcus-solutions.fr Ou service souscription au 0426250872

