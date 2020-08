Boostez la motivation de vos équipes avec West Avel ! Embarquez, respirez, naviguez et … revivez

Vos clients entreprises souhaitent aider leurs collaborateurs à retrouver motivation, confiance et bien-être au travail malgré le contexte "covid" actuel ? West Avel propose une journée de retrouvailles à bord d'un voilier traditionnel, sur le thème du ressourcement et de la cohésion d'équipe !

Rédigé par West Avel [Contenu sponsorisé] le Lundi 31 Août 2020

Déroulé de la journée Rencontre avec notre équipe de marins et d’animateurs. Présentation des consignes par le capitaine…départ.

Pour faire avancer le navire, (comme l’entreprise !) chacun devra apporter et partager compétences, expérience et connaissances !

Ce n’est qu’en réunissant les forces de tous que les voiles pourront être hissées : chaque coéquipier devra donc participer aux manœuvres et se connecter aux autres…



Il faut aussi parfois savoir lâcher prise : écouter le déferlement des vagues le long de la coque et le murmure du vent dans les voiles, pour mieux concentrer son énergie … et pourquoi pas entonner en cœur quelques refrains salés de chants de marins destinés à synchroniser les efforts !

Les exercices et ateliers ludiques prévus à bord par un coach professionnel permettront à chacun de se réapproprier son environnement humain et de renforcer cohésion et esprit d’équipe au sein de l’entreprise.



West Avel vous embarque pour un événement riche en émotions au cours duquel tous redécouvriront les clés indispensables de la réussite: capacité à agir, découverte de compétences, respect, confiance, prise d’initiatives, dépassement des aprioris, amusement, vécu d’une expérience commune !



Bon vent !



Le prix comprend • Affrètement d'un voilier et de son équipage

• Animation musicale

• Présence et prestation d’un coach professionnel

• Café d’accueil, pique-nique à bord du midi, goûter et les boissons



Le prix ne comprend pas • Votre transport et les frais qui lui sont liés

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »

• Les assurances

Reservations Votre contact :

Chloé Penglaou

Créatrice et chargée de développement

contact@west-avel.fr

02 97 56 60 86



Site web : https://west-avel.fr







WEST AVEL est une marque de BLB TOURISME (Immatriculation Atout France Im056130002)



