Brahim Asloum devient Ambassadeur du Carlton Cannes Après une longue rénovation, le Carlton Cannes a rouvert le 13 mars dernier sous la marque de luxe Regent du groupe hôtelier IHG.

L'ancien champion mondial de boxe devenu acteur de cinéma " s'engage à promouvoir un mode de vie sain et actif" en tant qu'ambassadeur du palace de la Croisette.

Rédigé par PAULA BOYER le Lundi 16 Octobre 2023

L'espace Fitness du Carlton Cannes a désormais un ambassadeur de renom : il s'agit du champion de boxe Brahim Asloum.



Ce Français d'origine algérienne né le 31 janvier 1979 à Bourgoin-Jallieu (Isère) a été champion olympique à Sydney en 2000 et champion du monde WBA en décembre 2007. Il a annoncé sa retraite sportive en 2009. Quatre ans plus tard, il a débuté comme acteur de cinéma dans un film sur la vie du boxeur Young Perez.



En tant qu'ambassadeur du C Club. Fitness du Carlton Cannes, Brahim Asloum " s'engage désormais à promouvoir un mode de vie sain et actif" .



"En tant que sportif de haut niveau, il incarne les valeurs de détermination, de discipline et de persévérance, qui sont au cœur de l'expérience offerte par le C Club" , fait valoir un communiqué de l'hôtel de luxe.



L'ancien champion de boxe n'est autre que le frère de Redouane Asloum qui, présent à l'année au C Club, coache l'ensemble des membres et clients de hôtel pour des cours de boxe dans le désormais célèbre ring du C Club, au Carlton Cannes.



Il s'agit également d'un retour aux sources puisque Brahim Asloum avait fêté sa victoire en tant que Champion du Monde au Carlton Cannes en 2007, alors qu'il était entraîné par Stéphane Demouy, qui est à l'origine du concept du nouveau C Club du Carlton Cannes.





Carlton Cannes et Brahim Asloum : Dans la continuité de l'histoire À l'occasion de cette nomination, Brahim Asloum s'est prêté le 14 octobre à une séance photo exclusive avec le photographe de renom Richard Melloul, qui a déjà immortalisé des légendes du monde de la boxe dans ce même lieu, telles que Mohamed Ali en 1983 au Carlton Beach Club, et, plus récemment, Mike Tyson lors de l'inauguration du C Club en juin dernier. Cette séance photo s'est donc inscrite dans la continuité de l'histoire du Carlton Cannes en tant que lieu emblématique pour les icônes du sport.



Dans la foulée, le C Club, Fitness du Carlton Cannes, annonce une Masterclass exclusive en 2024 animée par le champion de renommée mondiale. La date précise reste encore à définir.



Icône de la Riviera française depuis un siècle et premier hôtel de luxe à ouvrir à Cannes, le Carlton Cannes est devenu un hôtel légendaire qui accueille les élites, des stars de cinéma aux présidents.



Après deux ans de fermeture et des millions d'euros de travaux d'agrandissement et de rénovation supervisés par le spécialiste de la restauration Richard Lavelle, l'établissement a rouvert le 13 mars dernier sous la marque Regent, marque de luxe du groupe hôtelier international IHG.



A Regent Hotel est un ajout significatif au portefeuille de ce groupe hôtelier, qui comprend des propriétés emblématiques dans des destinations telles qu'Hong Kong, Londres, New-York, Dubaï, Paris et Singapour.













