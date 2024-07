Brand USA célèbre la Fête de l’Indépendance avec plus de 160 invités

​​Brand USA, l'organisme officiel de promotion touristique des États-Unis, a été créé par la loi sur la promotion des voyages en tant que premier partenariat public-privé de la nation pour promouvoir les États-Unis comme destination de voyage de premier plan et pour communiquer les politiques et procédures de voyage des États-Unis aux voyageurs du monde entier. La mission de l'organisation est de créer une prospérité communautaire par le biais de partenariats, de leadership et d'inspiration touristique. Créée en 2010 sous le nom de Corporation for Travel Promotion, l'entité publique-privée a commencé ses activités en mai 2011 sous le nom de Brand USA. Selon des études réalisées par Oxford Economics, au cours des dix dernières années, les initiatives de marketing de Brand USA ont permis d'accueillir 8 millions de visiteurs supplémentaires aux États-Unis, ce qui a eu un impact économique total de plus de 58 milliards de dollars sur l'économie américaine et a soutenu, en moyenne, plus de 37 000 emplois supplémentaires par an.