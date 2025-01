Brésil : Rio de Janeiro va rembourser les taxes des achats des touristes

L’État de Rio de Janeiro, situé au sud-est du Brésil, est l’une des principales destinations touristiques du pays.Sa capitale éponyme, mondialement célèbre, attire des millions de visiteurs chaque année, notamment pour ses sites emblématiques tels que le Christ Rédempteur, le Pain de Sucre et les plages de Copacabana et d’Ipanema.La région est également réputée pour son carnaval, l’un des plus spectaculaires au monde.