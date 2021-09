Bretagne : des kits pour sensibiliser les visiteurs aux éco-gestes

Le CRT Bretagne proposera un kit permettant de sensibiliser les visiteurs aux éco-gestes, contenant entre 8 à 10 outils (affiches polaroïds, bloc-notes, stickers, accroches-portes, chevalets…) pour les professionnels du tourisme.



Cet outil a été conçu en collaboration avec l'ADEME et adapté sur-mesure pour différentes cibles (hébergeurs, offices du tourisme, structures de loisirs, sites de visites, restaurateurs etc).



Inspiré du nudge marketing, il se décline autour de 4 thématiques : consommation raisonnée des énergies, réduction de la consommation d’eau, mobilité douce et réduction des déchets.



« Nous faisons évoluer constamment les dispositifs et les outils mis à disposition des professionnels bretons afin de les accompagner dans leur transition écologique.



Face aux évolutions des comportements touristiques, nous accélérons l’appropriation des enjeux du développement durable par nos visiteurs en adoptant des codes forts qui leur parlent » indique Audrey Legardeur, directrice du CRT Bretagne.