Brexit : Algofly prédit une hausse du tarif des billets d'avion entre Londres et Paris

Ces variations de demandes et d’offres liées aux incertitudes du Brexit ont des conséquences directes sur le prix des billets d’avion.



L'algorithme d'Algfly prédit une hausse des tarifs compris entre 7 et 20%, avec un prix moyen sur Paris-Londres qui pourrait être compris entre 122 et 137 euros, contre 114,32 euros en 2020.



Pendant le même temps, un Londres-Paris pourrait atteindre entre 103 et 116 euros, contre 96,14 euros en 2019.