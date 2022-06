British Airways : Quimper - Londres City reprend du service

Arrivée en 2012 à l’aéroport de Quimper, British Airways a fêté ses 10 ans de présence dans le Finistère. La compagnie aérienne opère cet été jusqu’à 4 vols hebdomadaires vers Londres City.



En mai 2012, British Airways décollait pour la première fois de l’aéroport de Quimper pour inaugurer une liaison saisonnière reliant la Cornouaille à la capitale londonienne.



Après 2 ans d’absence pour cause de crise sanitaire, la ligne Quimper-Londres City reprend du service et opérera à raison de jusqu’à 4 vols A/R par semaine (les mardis, jeudis, samedis et dimanches) et cela jusqu’au 4 septembre prochain.