Business travel : faut-il faire table rase des pratiques pré-covid ?

En 2019, quand on travaillait à La Défense, on habitait en région parisienne, ce n’est plus le cas et cela a changé nos rapports avec nos collègues avec un impact sur le voyage d’affaires.



On ne boit plus le café le matin avec ses collègues mais on va voyager pour passer une journée avec eux, c’est un nouveau type de business travel

C’est une modification des habitudes qui peut aller à la rencontre de l’organisation de l’entreprise.



C’est un changement profond mais le voyage d’affaires en a connu d’autres comme l’arrivée des Self Booking Tools qui n’existaient pas il y a encore 20 ans. Les acteurs du voyage ont su s’adapter et proposer de nouvelles solutions.



A nous d’amener de l’amélioration sur un certain nombre de choses : cela peut être de la micro-mobilité, des hébergements choisis dans un cadre professionnel mais à titre personnel, la mise à disposition de tiers-lieux avec des start-up spécialisées…

Vaste question qui ne trouve pas encore toutes les réponses, à en croire les réponses des cinq intervenants invités à apporter leur éclairage à l’occasion de la convention nationale de l’AFTM qui se tenait, mardi 24 mai 2019, au Crowne Plaza Paris-République. , note déjà les changements pérennes sur l’organisation du travail : ", ajoute : "