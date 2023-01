C. Frazis (VPN) : "Les entreprises sont encore frileuses à faire voyager leurs salariés"

La concurrence est dure dans le voyage d’affaires, notamment de la part d’agences présentes sur internet. Il faut être très vigilant sur le suivi des clients. C’est sur la qualité de services que nous nous défendons. C’est pourquoi j’adapte les coûts en fonction des entreprises, des demandes et des produits. Nous n’avons pas de grille avec des tarifs fixes. Prendre un pourcentage me semble plus logique.Non, pas chez moi. Les adeptes de l’avion, le restent. Nous avons beaucoup de demandes de déplacements en train, mais ça concerne uniquement la métropole. Il faut dire que les billets de train sont également relativement chers et que les Ouigo ne proposent pas de prestations qui plaisent à notre clientèle affaires.Je pense que la tendance 2022 va se poursuivre. J’essaie d’être optimiste. La reprise du long-courrier m’y encourage ! Depuis fin décembre, nous avons des départs pour l’Asie, le Japon, la Corée du Sud ou encore la Chine, mais aussi les Etats-Unis.Cependant les tarifs sont très élevés : 1 900 euros un aller-retour en Chine. Il faut vraiment avoir besoin de s’y rendre. C’est un frein, pour nos clients, qui vont envoyer moins de collaborateurs, plus longtemps et moins fréquemment.