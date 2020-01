CES Las Vegas : au pays des nouvelles technologies le wi-fi fait tourner en bourrique

Après quelques heures de travail, vient le temps de charger la vidéo sur un célèbre réseau social.



Et là, c'est le drame. Ayant pour habitude de trouver des connexions Wi-Fi plutôt performantes en France, je n'avais pris aucune disposition à ce sujet, grossière erreur.



Une heure d'attente et de téléchargement plus tard, je décide de descendre voir le réceptionniste face à la lenteur du chargement. Sans aucune solution et reconnaissant l'archaïsme de l'installation, il me conseillait alors de me rendre au Starbucks du coin. Allant acheter un cookie à 3h du matin pour se connecter, la serveuse me renvoie alors dans ma chambre, car le réseau internet est celui de... l'hôtel.



Face à mon désarroi le réceptionniste, a bien voulu me donner accès à ses données mobiles mais encore une fois ... avec un succès mitigé. Le transfert rappelait les modems 56k de l'époque de quoi déprimer n'importe quel instagrameur ou influenceur !



En tout, il m'aura fallu près de 4h pour envoyer une vidéo de 700 méga-octets et des allers-retours incessants à la réception pour trouver une solution, quand cela n'aurait pris que 5 min sur le Wi-Fi du train entre Paris et Marseille, c'est dire.



Si le CES n'est pas en faute, il est étonnant d'observer que la ville du péché, mais surtout ses hôtels ne sont pas en mesure de fournir un wi-fi autre que celui de la fin des années 90.



Voyager sert aussi à cela, se rendre compte qu'en France, nous ne sommes pas si mal lotis et que le Wi-Fi de la SNCF pourtant critiqué, n'est pas le plus mauvais, il surclasse même celui du l'hôtel Treasure Island, mais est-ce vraiment si étonnant ?