CMV France prolonge son offre "Tarifs Prio"

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de coronavirus, Croisières Maritimes & Voyages (CMV France) a décidé de prolonger son offre « Tarifs Prio » (réservation anticipée).



Initialement prévus à échéance le 31 mai 2020, ces tarifs publiés dans la brochure 2021/22 sont désormais valables jusqu’au 31 octobre 2020. Cette prolongation inclut toutes les croisières de Jules Verne 2021, ainsi que le Tour du Monde des Saveurs du 8 janvier 2022 et les avantages spéciaux qui y sont liés (crédits à bord, forfait boisson, etc. …).



La brochure actuellement en cours de validité ne sera pas rééditée et reste valable jusqu’à l’échéance de la nouvelle date.



« Dans la situation actuelle, de nombreux clients ont décalé leur acte de réservation à l’après déconfinement et il était normal de ne pas les pénaliser en augmentant les tarifs tels que cela était prévu à compter du 1er Juin. Décaler de 5 mois nos tarifs pour réservation anticipée permettra non seulement aux agences et partenaires de CMV de communiquer auprès de leurs clients une fois la reprise établie, mais aussi à ces derniers de prendre le temps de la réflexion et de choisir le meilleur moment pour réserver leurs vacances en 2021 » a déclaré la compagnie.