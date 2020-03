COVID-19 : La Compagnie des Alpes fait ses comptes

Il fera un point d'étape à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019-2020, soit le 23 avril prochain.



La Compagnie des Alpes a engagé un important plan de réduction de ses coûts qui repose avant tout sur la diminution des coûts salariaux (dispositifs de chômage partiel, report d’embauches…) et dans une moindre mesure sur des économies d’énergie et la variabilisation des coûts matières, et des baisses de charges d’entretien.



Il estimes que la baisse de son chiffre d’affaire pourra être compensée à hauteur d’un peu plus de 40% pendant les périodes de fermeture par ce plan.



De plus, les investissements programmés dans les domaines et dans les parcs pour cet exercice 2019-2020, font actuellement l’objet d’un examen très attentif afin de décaler ce qui peut l’être.