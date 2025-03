Calabre : enfin des vols directs depuis la France !

A l'occasion du salon du tourisme qui vient de se terminer à Paris Expo Porte de Versailles, la région italienne de laa annoncé la prochaine mise en place par easyJet de vols direct depuis la France, à partir de Paris Orly et à partir de Nice.-et jusqu'au 25 octobre-, les touristes à destination de Lamezia pourront partirles mercredi et samedi (à partir de 44,74 €).(et jusqu'au 29 août), les touristes désirant se rendre à Lamezia pourront décollerles lundis et vendredi (à partir de 35,34 €).