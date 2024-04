Calcul des GES : CDS Groupe partenaire de Clorofil

Au délà du calcul de ses émissions de GES, la solution Clorofil permet d'aller plus loin.L’utilisateur peut également souscrire une offre pour piloter ses émissions de GES depuis son espace client.Il se fixe alors des objectifs de réduction, dispose de fiches ressources pour les atteindre et améliore son bilan carbone.Clorofil propose également un accompagnement sur-mesure pour ceux qui souhaitent aller plus loin :, aide à la collecte et intégration des données, analyse des résultats et embarquement des collaborateurs pour la mise en place du plan d’action mais aussi: accompagnement tout au long d’un processus de labélisation, fresque du climat, initiation RSE, atelier écogestes.