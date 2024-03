SHe Travel Club : CDS Groupe et l’écosystème du voyage d’affaires s’engagent Prix Best hotels for women

S’appuyant sur la Journée Internationale des Droits des Femmes, SHe Travel Club a décerné ses prix Best hotels for women à des établissements pour leur double engagement en faveur de leurs employées et leurs clientes.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 12 Mars 2024

SHe Travel Club seul label hôtelier à prendre en compte les attentes spécifiques des femmes qui voyagent, a dévoilé le mercredi 6 février 2024, à l’occasion d’une cérémonie, qui se déroulait mercredi au Mariott Opera Anbassador (Paris), les lauréats de la deuxième édition de « Best Hotels for Women Awards ».



Ces prix sont décernés aux hôtels qui se distinguent en combinant les meilleures évaluations clientes avec des initiatives en faveur de l'égalité femme-homme, telles que l'égalité salariale, la lutte contre le sexisme et la qualité de vie au travail.



a dévoilé le mercredi 6 février 2024, à l’occasion d’une cérémonie, qui se déroulait mercredi au Mariott Opera Anbassador (Paris),de «».

Le groupe Golden Tulip Afrique récompensé Distingué, le groupe Golden Tulip Afrique a fait le choix de labelliser l'intégralité de ses hôtels à la fois pour rassurer ses clientes mais également ses employés.



Selon en Afrique, les parents ont peur de laisser leurs filles travailler dans ce secteur, le label SHe les aide à faire plus confiance à l’ hôtel, c’est un véritable atout de marque employeur ».



Ce label a d’autant plus sa raison d’être que les femmes représentent 54% des employés du secteur soit 334 millions de personnes. Quant aux clientes, elles ont dépensé en 2023, 125 milliards de dollars dans l'hôtellerie soit trois fois plus que les hommes.



Pas de doutes : employées, clientes influenceuses sont l’avenir de l'hôtellerie. à la fois pour Nicolas Monceau (Head of International Franchise Operations Support - Louvre Hotels Group), «».Quant aux clientes, elles ont dépensé en 2023, 125 milliards de dollars dans l'hôtellerie soit trois fois plus que les hommes.

Lancement des premiers modules d'e-learning She Travel Club lance cette année les premiers modules d'e-learning destinés aux managers et staff des d'hôtels.



Ils visent à sensibiliser les professionnels du secteur aux enjeux du sexisme et à la prévention des violences sexuelles, tant entre employés qu'entre clients.



Bien que les femmes représentent 64% des voyageurs et une majorité des employées dans le secteur du tourisme, les formations sur l'égalité femme-homme restent en effet insuffisantes. Aucune étude à ce jour ne qualifie précisément les violences sexuelles dans ce secteur mais de nombreux témoignages authentiques dévoilés dans ces modules, élaborés en collaboration avec des experts du secteur et de l'égalité femme-homme, démontrent que beaucoup reste à faire.



L'objectif affiché est d'initier une prise de conscience et de fournir aux managers d'hôtels les outils nécessaires pour promouvoir un environnement égalitaire et respectueux.



« Si le E de 'environnemental' est important il ne faut pas oublier le S de 'sociétal' qui inclut l'égalité et l’inclusion. L’un n’est pas plus important que l’autre » . Pour aider les établissement à mieux appréhender l’accueil des femmes et le bien-être des employées,Ils visent à sensibiliser les professionnels du secteur aux enjeux du sexisme et à la prévention des violences sexuelles, tant entre employés qu'entre clients.Bien que les femmes représentent 64% des voyageurs et une majorité des employées dans le secteur du tourisme,Aucune étude à ce jour ne qualifie précisément les violences sexuelles dans ce secteur maisL'objectif affiché est d'initier une prise de conscience et Valerie Hoffenberg , fondatrice du label, a rappelé l’importance de prendre en compte les 2 aspects de la RSE.

Des professionnels du tourisme concernés les 120 professionnels du tourisme réunis à l’occasion de cette soirée ont tous reconnu la valeur ajoutée du label, le seul à vérifier et noter les hôtels en fonction des attentes des femmes et de l' inclusion.



Eric Abihssira, vice-président de l’Umih, a présenté les avancées du secteur pour la transparence salariale. Valerie Boned, présidente des Entreprises du Voyage a annoncé un partenaire globale avec le SHe Travel Club.



Lors de son intervention, Rebecca Xerri, Global Chief Marketing Officer de CDS Groupe, a essentiel pour une plateforme de réservation dédiée à la clientèle corporate d’intégrer ce label dès l’affichage des hôtels lors de la recherche afin d’orienter au mieux le choix des voyageuses et s’assurer des prestations garanties par l’hôtelier pendant le déplacement ». Et d’ajouter : « ce label répond également parfaitement aux besoins des départements des ressources humaine qui ont un devoir d’assurer la sécurité des collaborateurs en déplacement. »



L’écosystème du voyage d’affaires était aussi représenté par Michel Dieleman, président de l’AFTM. « Dès ma première rencontre avec Valérie Hoffenberg, j’ai pensé que l’AFTM ne pouvait que s’associer à la démarche du SHe Travel Club. L’amélioration des voyages professionnels des femmes, pour des raisons de confort, de service et surtout de sécurité, doit absolument être prise en compte par les politiques voyages des entreprises privées ou des organes publics. En ce sens, nous encourageons les établissements hôteliers indépendants et les chaînes hôtelières à obtenir la certification SHe Travel Club » a-t-il déclaré.



De nombreux acteurs du secteur tels que Booking et Expedia ont également montré des marques d'intérêt pour ce nouveau label.



A l’occasion de la cérémonie de remise des prix et présentation des modules,, le seul à vérifier et noter les hôtels en fonction des attentes des femmes et de l' inclusion.a présenté les avancées du secteur pour la transparence salariale.a annoncé un partenaire globale avec le SHe Travel Club., a insisté sur le fait qu’il est «». Et d’ajouter : «. «» a-t-il déclaré. Pour plus d'informations sur les vainqueur de cette 2e édition veuillez contacter Valérie Hoffenberg , fondatrice et présidente ou Isaure Wambergue , responsable du marketing numérique & relation hôtels.

Lu 128 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Devises : la légère reprise de l'euro phénomène éphémère ? Marché des changes : les banques centrales reprennent le devant de la scène