Calcul émission : BCD Travel s'associe à Squake Disponible au premier trimestre 2025

En collaboration avec SQUAKE, solution tout-en-un pour des calculs précis des émissions de carbone, des réductions et/ou des compensations automatisées, BCD Travel propose une offre intégrée pour un voyage d'affaires plus vert.



Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 14 Novembre 2024

Siemens et disponible pour les clients au premier trimestre 2025.



Dans un communiqué, BDC précise que cette innovation permet à ses clients de définir des objectifs de durabilité et des cibles de réduction des émissions de carbone, mais aussi d'influencer le comportement des voyageurs, d'appliquer une taxe carbone ou d'allouer les coûts des projets de réduction et de suppression des émissions au moment de la réservation, et de rendre compte des émissions et des progrès réalisés.



Une offre pertinente pour tous les clients, quel que soit leur niveau d'avancement en matière de voyage d'affaires durable.



« BCD Travel accorde une priorité à la durabilité. Pourtant, il a été difficile pour nos clients de rendre leurs programmes de voyage plus durables , déclare April Bridgeman, vice-présidente senior chez BCD Travel et directrice générale d'Advito. Jusqu'à présent, nos clients devaient consacrer beaucoup de temps et d'énergie à identifier, sélectionner et déployer divers fournisseurs de solutions de durabilité, difficiles à intégrer entre eux ou dans leurs programmes. Avec SQUAKE et Advito, nous avons décidé de simplifier le processus en regroupant ces fonctionnalités auparavant dispersées et en y ajoutant de nouvelles. »

BCD Travel annonce le lancement de sa "solution de durabilité", actuellement en phase pilote avec

Des outils de budgétisation, de prévision et de reporting carbone définir des cibles de manière centralisée, de choisir des politiques de durabilité pour les atteindre et de les appliquer sur les canaux de réservation en ligne et hors ligne pour chaque employé.



Basée à Berlin, la société SQUAKE propose des solutions pour calculer et compenser les émissions carbone des voyageurs d’affaires et des activités logistiques.



Le fournisseur de technologie a mis en place des outils de sensibilisation et d'incitation au sein des interfaces des agents BCD et des outils de réservation en ligne (OBT). Ces outils encouragent les voyageurs à réduire et à mieux gérer leurs déplacements. En plus de sensibiliser les voyageurs aux émissions des transports aériens, ferroviaires, hôteliers et terrestres grâce à diverses méthodologies de calcul, l'outil affiche le coût carbone de chaque voyage.



Bien que la visibilité des



Pour les entreprises ayant choisi d'appliquer une taxe carbone ou de demander à leurs voyageurs d'investir dans des projets de réduction de carbone ou de



En plus de favoriser un changement de comportement des voyageurs, BCD et SQUAKE fourniront des outils de budgétisation, de prévision et de reporting carbone pour aider les clients à définir et gérer leurs objectifs de réduction des émissions. Cela est essentiel pour se conformer aux exigences de reporting réglementaire telles que la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD).



Lire aussi : RSE : qu'est-ce que la directive CSRD ? 🔑



