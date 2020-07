Canada: reprise du traitement des visas de visiteur et AVE

ne se précipiterait pas

qu'ils sont sur la liste des personnes exemptées des restrictions de voyage ( y compris les membres de votre famille immédiate );

qu'ils voyagent pour une raison non discrétionnaire ( essentielle );

qu'ils ne présentent aucun signe ni symptôme de la COVID-19;

qu'ils ont en place un plan de mise en quarantaine pour 14 jours, à moins d’en être exemptés.

AVE

Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brunéi, Bulgarie, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie ( titulaires de passeport électronique seulement ), Royaume-Uni ( y compris Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Île Pitcairn, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène ), Saint-Marin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

Mises en oeuvre depuis le 18 Mars dernier et devant expirer ce mardi 30 Juin à minuit,en provenance de pays étrangers, autres que les Etats-Unis,et peuvent être encore prolongées, le Premier Ministre canadien Justin Trudeau ayant déclaré la semaine dernière qu'il "" pour rouvrir les frontières., seuls les membres de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent sont exemptés de cette interdiction et doivent prouver à l'agence canadienne des services frontaliers:A l'exception des citoyens des Etats-Unis, les voyageurs internationaux originaires d'un des pays suivants, et donc exempté de visa, doivent):