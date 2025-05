Canaries, Inde, Turquie… et Google : retrouvez les actus du tourisme de la semaine ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 19 mai 2025

Google sort des lunettes connectées taillées pour les globe-trotteurs, les hôtels all inclusive cartonnent au Mexique et dans les Caraïbes, les Canaries voient rouge face au tourisme de masse, et de plus en plus de marques hors secteur se mettent à rêver de voyages… Comme chaque semaine, TourMaG vous embarque pour un tour d’actu 100% tourisme !

Rédigé par Caroline Lelievre le Samedi 24 Mai 2025

