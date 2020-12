Cap Horn : un endroit qui n'aime pas être doublé

C’est un lieu de désolation, battu par les vents, fustigé par les tempêtes, tristement célèbre car au large de ce cap c’est un véritable cimetière marin que l’on trouve. Les navires se sont échoués par dizaines à l’extrémité sud de l’ile Horn’ dans la partie chilienne de la Terre de feu. Quand la météo le permet il est possible d’y débarquer et de visiter le poste tenu par un officier de marine chilien qui y réside avec sa famille et qui est est relevé tous les trois ans.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 28 Décembre 2020

Le cap Horn fait partie des grands caps et est celui qui se situe le plus au sud. Il marque la limite nord du passage de Drake.



Pendant de nombreuses années, il a été un point de passage crucial des routes commerciales entre l’Europe, l'Amérique et l’Asie.



Elles étaient empruntées par les voiliers pour transporter les marchandises tout autour du globe, et ce bien que les eaux océaniques autour du cap présentent de nombreux dangers : tempêtes fortes et fréquentes avec une mer très grosse, courant circumpolaire antarctique et présence possible d’icebergs voire de vagues scélérates.



Ces dangers et l’extrême difficulté de son franchissement ont donné au cap Horn son caractère légendaire, mais aussi la réputation d’être un cimetière marin. Il est parfois surnommé le « cap dur », le « cap redouté » ou le « cap des tempêtes ». (source Wikipedia)



