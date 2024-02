Carlton Cannes : Pierre-Louis Renou, nouveau Directeur général

En effet, en 2013, il a été nommé Directeur Général de l'Hôtel Barrière Le Majestic Cannes. Il y a alors également supervisé en tant que Directeur Régional le Gray d'Albion à Cannes et l'ouverture du Carl Gustaf à Saint Barthélémy.



En 2020, il est devenu Directeur Général de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo et Vice-Président Régional des hôtels de luxe Accor en Espagne, au Portugal et en Italie.



Pierre-Louis Renou est diplômé de l'Institut d'enseignement supérieur de Gliou en Suisse et titulaire d'un certificat de leadership et négociation d'Harvard Business School.