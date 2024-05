Cassis, La Ciotat, Istres : à la découverte de la Provence maritime

Cap vers Cassis, par le Route des Crêtes. Cet itinéraire routier aérien livre des vues vertigineuses sur la Méditerranée, les calanques de Marseille et Cassis, niché au pied des versants.



Doit-on présenter ce petit port glamour ?



Sous les rayons du soleil couchant irradiant la falaise du cap Canaille, il coche toutes les cases de la Dolce Vita provençale : un havre protégé où flottent petit voiliers et « barcasses » de pêche ; des quais piétonniers bordés de nombreux restaurants ; de jolies ruelles avec des boutiques « sud-chic » ; des plages et des rochers pour le bain de mer…



Onze domaines viticoles, pas un de plus, constituent cette AOP (Appellation d’Origine Protégée) de 220 ha, produisant d’excellents vins blancs et rosés.



Parmi eux, il y a celui de… Jean Tigana, l’ancien footballeur, champion d’Europe 1984 et héros malheureux de l’épopée des Bleus à Séville en 1982 (larmes…). Retiré du football de très haut niveau, il se consacre à ce domaine qu’il a créé en 1997, « La Dona Tigana ».



Son fils Yannick, même rire communicatif que lui, tient désormais les rênes de cette propriété de 15 ha dominant la Méditerranée. Vous trouverez certainement à acheter l’une des 80 000 bouteilles que le domaine produit chaque année, en échangeant, s’il est présent, des souvenirs footballistiques avec Tigana.