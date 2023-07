Celestyal : Anna Gregori nommée Vice-présidente marque

Anna Gregori a ajouté : « Je suis très heureuse de revenir dans l'industrie du voyage et de rejoindre Celestyal à un moment aussi passionnant et décisif.



Je suis impatiente d'aider la compagnie à mener à bien son projet de transformation et à consolider sa position de premier opérateur d'expériences de vacances multi-destinations primées en Grèce et en Méditerranée orientale ».



Anna Gregori, ayant rejoint Celestyal le 1er juillet, est basée au Royaume-Uni et reporte directement à Lee Haslett.