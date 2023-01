Celestyal : Lee Haslett nommé directeur commercial monde

Celestyal a annoncé la nomination de Lee Haslett au poste de directeur commercial monde à compter du 20 février 2023.



Lee Haslett succèdera à Leslie Peden, en fonction depuis plus de 5 ans dans la société. Il rejoint Celestyal après avoir travaillé chez Virgin Holidays depuis 2008, où il était en charge du développement commercial des séjours à l’étranger avant d'occuper divers postes au sein de l'entreprise, notamment celui de responsable retail et de vice-président produit et distribution.



Il a également occupé le poste de vice-président des ventes mondiales de Virgin Atlantic.



Lee Haslett sera sous la direction de Chris Theophilides, PDG de Celestyal, et sera basé au Royaume-Uni.