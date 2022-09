Appli mobile TourMaG



Cet hiver, partez à la découverte des itinéraires MSC Croisières en Europe du Nord au départ du Havre

L’été touche bientôt à sa fin mais l’heure est à la découverte de nouveaux itinéraires et de nouvelles expériences avec MSC Croisières. Depuis les ports de Marseille ou du Havre, embarquez à bord de nos navires pour des croisières inoubliables. De la gastronomie sicilienne, en passant par les plages marocaines ou les marchés de Noël allemands, vivez des émotions uniques en famille ou entre amis. MSC Croisières propose, depuis la France, un vaste programme de croisières pour toute la saison hivernale pour répondre à toutes vos envies.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 5 Septembre 2022

Le MSC Virtuosa proposera dès le mois d’octobre et jusqu’en mai prochain les croisières " Perles du Nord", un bel itinéraire introduit en 2021.



Au départ du port du Havre, ces croisières de 7 nuits font escale à Hambourg en Allemagne ; Zeebrugge pour Bruges et Bruxelles en Belgique ; Rotterdam aux Pays-Bas et Southampton pour Londres au Royaume-Uni. Cet itinéraire offre la possibilité, pendant les mois de novembre et décembre, de découvrir les très beaux marchés de Noël allemands, belges ou néerlandais.



Ne ratez pas cette occasion de découvrir la féerie de Noël chez nos voisins européens.



Et en janvier, le navire proposera un nouveau voyage inédit de 21 nuits depuis Le Havre pour les amateurs de soleil, avec des escales à Casablanca et Marrakech au Maroc, et trois escales aux Îles Canaries : Tenerife, Gran Canaria et Lanzarote.



Au départ de Marseille, plusieurs navires vous permettront de (re)découvrir la Méditerranée. MSC Bellissima remplacera son navire jumeau le MSC Virtuosa, et proposera des croisières de 7 nuits au départ de Marseille avec des escales dans les ports italiens de Gênes, La Spezia, Naples puis Palma de Majorque et Barcelone en Espagne avant un retour à Marseille.



Le MSC Grandiosa proposera dès le mois de novembre des croisières de 7 nuits avec escales à Gênes, Civitavecchia (Rome), Palerme, La Valette (Malte) et Barcelone. Les départs depuis Marseille se feront tous les samedis.



Le MSC Lirica fera escale à Marseille dès le mois de janvier 2023 pour un itinéraire de 10 nuits qui respire le soleil. Partez découvrir Barcelone, Alicante, Malaga et la ville autonome de Ceuta (Espagne), Casablanca et Tanger (Maroc), ainsi que Gênes (Italie). Les départs auront lieu tous les lundis.



