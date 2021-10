Chalair reprend la ligne Bordeaux - Montpellier

Chalair va reprendre ses vols entre Bordeaux et Montpellier dès le 15 novembre 2021.



La compagnie avait stoppé la liaison en raison de la crise liée à l'épidémie de covid-19.



A raison de 4 fréquences hebdomadaires, opérées avec un appareil de type Beechcraft 1900 de 19 sièges, Bordeaux sera donc de nouveau reliée à Montpellier en 1h15 de vol.



" La demande est forte sur les territoires concernés, tant la connexion entre Montpellier et Bordeaux est compliquée par ailleurs" précise un communiqué de la compagnie qui précise que le trajet en train dure " un minimum de 4h30 " et "encore bien plus par la route".



Le trajet en avion est effectué lui, en 1h15.



"La ligne, qui bénéficiait d'une bonne fréquentation avant la pandémie, devrait donc retrouver rapidement son rythme de croisière. Le programme des vols pourrait s'étoffer dès le début de l'année 2022." ajoute encore la compagnie.