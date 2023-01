Chez TUI, les clients voyagent avec le sourire !

Appli mobile TourMaG



TUI France continue de créer l’actualité et d’innover. Forte de sa belle saison été, la marque a pris le temps d’écouter ses clients et ses vendeurs durant ces derniers mois, et initie aujourd’hui une nouvelle stratégie. Un de ses projets phares, ‘TUI Marque de Services’ est lancé en ce début 2023 ! Les équipes regardent l’avenir avec confiance et nous partagent leurs ressentis et convictions.

Rédigé par TUI France le Lundi 23 Janvier 2023

Un projet d’entreprise

Les équipes TUI sont en ordre de marche pour faire de 2023 une année pleine de succès… et de sourires ! TUI Teamers (nom que se sont donné les collaborateurs TUI France) et TUI mandataires écrivent une nouvelle page de l’histoire de la marque au smiley et lancent un grand projet d’entreprise : TUI marque de services. « Notre souhait est de devenir la référence en matière de service sur le marché français du tourisme » explique Dirk Van Holsbeke, Directeur Général. « Nous sommes plus que légitimes pour y parvenir. TUI France est le seul tour opérateur français à maîtriser chaque point de contact de la relation client, avant, pendant et après leur voyage. Cette immense force nous permet d’être au plus près de nos vacanciers » complète Christophe Fuss, Directeur Général adjoint.

10 engagements clients



Chaque jour, peu importe nos missions, notre client doit être conseillé, accompagné et choyé, à toutes les étapes de son voyage » détaille Stéphanie Nammour, Directrice du Service Client.



Facilités de paiement, accompagnement dans la réalisation des démarches administratives et sanitaires, informations avant départ, assistance, mais aussi propositions d’offres exclusives et personnalisées, l’enseigne propose une dizaine d’engagements forts détaillés en brochure et sur

Encouragés par le « Travel d'Or du Meilleur T.O », le « prix Kantar de la relation client » et plus récemment le label « Meilleure Enseigne Qualité de Service Capital », les équipes TUI mettent plus que jamais leurs clients au cœur de toutes les réflexions. « Permettre à chacun de voyager l'esprit serein, sans charge mentale, pour que le voyage redevienne un plaisir accessible à tous, voici notre ambition !

Une nouvelle brochure : TUI Sélection TUI est plus qu’un tour opérateur, c’est aussi un distributeur. Fort de cette ambition, les équipes production et distribution ont travaillé sur une nouvelle brochure : la TUI Sélection, exclusivement distribuée en TUI Store dès le mois de février.



L’occasion de découvrir une sélection de RIU, TUI Blue, TUI Suneo, Splashworld et hôtels classiques, mais aussi de produits Solea (Île Maurice, Réunion, Seychelles, Zanzibar, Kenya, Guadeloupe, Martinique, République dominicaine), MSC (croisières en Méditerranée, Europe du Nord ou Miami), CroisiEurope (Vietnam, Espagne, Portugal), d’hôtels FTI (Égypte, Turquie, Malte) et Kuoni (Maldives) ou encore de formules week-ends avec Worldia (Grèce, Italie, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, USA).



« Un support supplémentaire afin de donner de la visibilité à l’offre portée par nos TUI Stores et de faire rayonner l’expertise et le rôle de conseil de notre réseau. En plus de cette brochure, des campagnes vitrines et ecrm sont prévues afin de promouvoir notre nouvelle TUI Sélection » précise Vincent Denizot, Directeur de la Distribution Retail.



Lancement d’un service formation Cet axe serviciel est aussi décliné en BtoB et s’incarne avec la création d’un nouveau service formation piloté par Romain Rortais. « Nous avons sondé nos équipes de ventes, TUI Stores et réseaux tiers. Les équipes ont plus que jamais besoin d’accompagnement afin de comprendre nos concepts et de découvrir les destinations que nous proposons : les mois de COVID ont pu déconnecter certains conseillers de nos actualités et de nos produits, tandis qu’une nouvelle génération d’agents de voyage, avides de connaissances, arrive en point de vente ».



Autant de recrues à former ! Webinaires, éductours, roadshow, challenges de ventes… ces récentes initiatives ont rencontré un fort écho auprès des agents de voyages : 3198 connexions pour la formation Sri Lanka et 424 vues en replay pour la formation Vietnam. Depuis son lancement, nous avons recensé 4 612 connexions pour les formations proposées ! » Des projets autour de l’Inde, du Canada et des USA sont d’ores et déjà planifiés en février.



Une campagne de communication puissante Afin de promouvoir ses nouveaux messages, TUI lance une vaste campagne de communication en ce premier trimestre. « Affichage, métro, TV ou encore presse quotidienne régionale, nous toucherons notre cœur de cible en région afin de booster le trafic en TUI Stores. Des opérations évènementielles sont aussi au programme pour soutenir la notoriété de la marque » dévoile Aurélie Guyot, Directrice Marketing. La campagne a démarré très fort, avec plus de 7000 panneaux d’affichage répartis dans toute la France et plus de 300 faces dans le métro et RER parisien.



Les clients répondent présents et s’enthousiasment autour de ces nouvelles promesses. Les taux de réservations, de fréquentation en TUI Stores ou de connexions sur tui.fr sont très bons et augmentent chaque semaine. Autant de preuves encourageantes pour les équipes TUI qui planifient d’ores et déjà de nouvelles opérations afin de faire rayonner ce savoir-faire.



TUI espace Pro :

www.espacepro.to



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret

