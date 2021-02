Christian Orofino : Sans l'implication des tour-opérateurs, le tourisme français ne décollera pas

Mais toutes ces initiatives locales n’inversent pas la tendance, la France reste une destination de deux régions essentiellement, l’Ile-de-France et la région Sud (PACA) qui possèdent des patrimoines culturels et naturels qui n’ont aucun besoin de promotion et qui attirent sur leur seul nom des millions de visiteurs directs.



Aucune valeur ajoutée pour un opérateur de promouvoir la Tour Eiffel ou le village de Saint-Tropez qui bénéficient d’une médiatisation permanente.



En revanche, la France, c’est 35 000 communes qui possèdent toutes un intérêt touristique et qui pourraient faire toutes l’objet de productions professionnelles assemblant dans un même produit touristique les patrimoines écologiques, culturels, gastronomiques… avec les prestations hôtelières et de transport.



La mise en place de ces milliers d’offres potentielles de produits touristiques français des territoires ne peut être réalisée que par des professionnels confirmés de la production car elle nécessite autant d’expertise que pour la réalisation de programmes touristiques dans des pays étrangers.



La commercialisation professionnelle de ces produits locaux français permettrait une plus juste répartition du retour économique pour chaque région.



Sans l’implication et les compétences de grands tour-opérateurs, le tourisme français restera l'un objet d’études et de statistiques permanent sans réelle vision industrielle.



Une production solide multi-territoriale, promue par des outils technologiques innovants, intéresserait aussi bien le marché français en quête de sens - on l’a observé avec cette pandémie - pour ses séjours que les marchés étrangers qui découvriraient une autre offre plus authentique et moins médiatisée.