Chypre en pleine ouverture veut s’imposer avec des projets comme le City of Dreams

Sa piscine en lagoon devient le bassin hôtelier le plus vaste de l’ile, offrant de nombreuses zones plus calmes pour profiter pleinement du lieu. Pour encore plus de détente, le Spa Renu & fitness, inspiré par le meilleur spa du monde du City of Dreams de Macao , est un petit sanctuaire, entre traitements, sauna et autres zones de relaxation.



Concernant la clientèle luxe, elle aussi trouvera facilement sa place dans ce complexe haut de gamme, notamment avec ses Suites allant de 155m2 jusqu’à 400m2 pour la Suite Présidentielle.



Entre une atmosphère classe et moderne, digne des plus beaux établissements du monde, et un nombre infini de services personnalisés que vous ne trouverez nulle part ailleurs, le City of Dreams compte conquérir le marché et se faire une place de leader en Méditerranée.