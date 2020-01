Ciel ouvert africain : deux ans après, le projet toujours en bout de piste

« Face aux compagnies aériennes européennes et du Golfe, les Etats d’Afrique ont tout intérêt à mettre en œuvre l’Opensky et à éviter de se livrer une concurrence souvent inutile et préjudiciable à une activité en forte croissance » , résume un responsable politique togolais.



Un constat auquel viennent s’ajouter les mauvaises projections économiques dévoilées par IATA en décembre 2019.



D’après ces dernières, les transporteurs africains devraient enregistrer des pertes collectives de 200 millions de dollars en 2020, un chiffre similaire à celui de 2019.



En cause : les coûts d’exploitation, restriction de droits de trafics, taxes et autres redevances gouvernementales élevées car mises en place individuellement dans chaque Etat.



Et sans mise en place effective du Mutaa, nul doute que les marchés africains resteront aussi fragmentés.