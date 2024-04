Colombia Memories x Panama Authentique, une nouvelle collaboration

Plus qu’une collaboration, c’est avant tout l’histoire de deux femmes françaises, Nadia et Marion, parties en voyage de l’autre côté du monde il y a 6 ans. Deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées mais qui toutes deux sont tombées amoureuses d’un pays. Un pays où elles ont décidé de rester vivre pour travailler dans la création de voyages sur mesure afin de faire découvrir leur passion et leur amour pour deux pays frontaliers à la biodiversité et à la culture uniques : la Colombie et le Panama.Installée en Colombie depuis maintenant 6 ans, Nadia KADA est responsable du marché francophone chez Colombia Memories . En octobre dernier elle rencontre Marion BRYLKA, créatrice de l’agence Panama Authentique , lors du salon Top Resa à Paris. Elles ont alors ensemble l’idée de créer des voyages combinés à la découverte de la Colombie et du Panama, deux pays encore peu touristiques et qui ont beaucoup d’atouts à offrir.