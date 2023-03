Commandant Charcot : le raid polaire s'ouvre à la vente

Le Commandant Charcot navire de Ponant propose à ses passagers un raid polaire de deux jours et une nuit en immersion totale au Groenland.



Deux expéditions comprenant 10 participants seulement ont ouvert à la vente pour le printemps 2023.



Chaussés de skis nordiques, équipés de traineaux - ou pulkas - chargés de matériel et de vivres, les participants effectueront une boucle d’une quinzaine de kilomètres, à une période où le soleil brille environ, du jour polaire au soleil de minuit sans ne jamais vraiment se coucher, et où les températures oscillent entre 0 et -10°C.



Pour accompagner le groupe, trois guides groenlandais anglophones et d’un guide-naturaliste PONANT francophone.



Les voyageurs bivouaqueront sous tente au milieu de l’immensité enneigée. Pour participer au raid polaire, une expérience en sport nordique préalable (ski, raquettes ou ski de fond) et une bonne endurance (capacité à marcher 10 à 15 kilomètres par jour) sont nécessaires.



L’itinéraire prévoit environ 7 heures de randonnée à skis nordiques chaque jour, avec des pauses fréquentes (8 kilomètres maximum), pour un dénivelé positif de 300 à 500 mètres. Une bonne condition autant physique que mentale, et le sens de l’aventure sont indispensables.



Le raid polaire sera proposé pour la première fois sur deux départs en 2023 (Croisière Printemps inuit d’Ammassalik) pour 10 participants seulement, au prix de 990€/personne, dans la mesure des conditions météo et de glace. Trois expéditions (Reykjavik – Reykjavik) sont également programmées pour 2024.