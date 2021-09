Coralie Marti est la nouvelle directrice de l’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) depuis le 1er septembre 2021.



Coralie Marti a débuté sa carrière au Mexique en 2009, où elle a travaillé pendant 4 ans dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques de sécurité sociale et de développement local.



De retour à Paris, elle a ensuite rejoint le cabinet de conseil Adeo, spécialisé sur les sujets d’emploi, insertion et handicap.



En 2014, Coralie Marti a rejoint Voltere, filiale du groupe d’ingénierie Egis (Caisse des Dépôts) spécialisée dans l’accompagnement des acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la culture, prenant la responsabilité du développement des activités à l’international.



Elle a mené des missions de conseil auprès de gouvernements étrangers, de bailleurs internationaux, et de fondations dans une vingtaine de pays. Coralie Marti est diplômée d’un Master en Développement Economique Local de la London School of Economics et d’un Master en Stratégies Territoriales et Urbaines de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.