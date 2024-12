Corinne Savarese (ex-Univairmer) rebondit chez Top of Travel

Corinne Savarese qui a travaillé près de 20 ans au sein du réseau Univairmer rejoint Top of Travel.



Corinne a débuté chez Univairmer en tant que responsable production MICE et sur-mesure avant d'occuper les fonctions de responsable Marketing et Communication.



Le départ de Corinne Savarese de l'entreprise coïncide avec son rachat par Tomorrow Travel. Le service communication d'Univairmer a été fermé par la nouvelle équipe.



Elle rebondit chez Top Of Travel où elle occupera les fonctions de Coordinatrice groupes.