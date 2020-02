Coronavirus : 500 passagers du Diamond Princess autorisés à débarquer

Ils étaient en quarantaine depuis début février

Après la Chine, et plus particulièrement la ville de Wuhan, le Diamond Princess est le 2e foyer le plus important de cas de coronavirus. Les 3 700 personnes à bord sont placées en quarantaine depuis 14 jours, mais pour certaines, qui ne présentent pas de symptômes, la période d'incubation s'achève et elles peuvent désormais quitter le navire.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 19 Février 2020

