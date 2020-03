Coronavirus : 60 compagnies aériennes dans le monde réclament des aides aux gouvernements

La crise du coronavirus est en train de faire voler toute l'économie mondiale, tel un vulgaire château de cartes.



En première ligne, des entreprises en manque de liquidité se trouvent les compagnes aériennes. Après avoir vu les réservations baissées, les avions se vidées, les transporteurs se retrouvent à court d'argent, tout en devant faire voler les appareils pour le pas perdre leurs droits de trafic.



Une situation plus que préoccupante qui a poussé 3 alliances à se regrouper dans une communication commune, afin de faire réagir l'ensemble des décideurs du monde entier.



Ainsi, oneworld, SkyTeam et Star Alliance représentant 60 compagnies, dont Air France, American Airlines ou encore Qatar Airways, demandent " aux gouvernements et aux parties prenantes un soutien extraordinaire. "



Faisant face à des défis sans précédent, les compagnies souhaitent que les régulateurs suspendent les règles d'utilisation des créneaux horaires pour la saison nord de l'été 2020 en tant que compagnie aérienne.



N'ayant quasiment plus de passagers à bord, cette règle est rendue totalement obsolète par la situation.