Coronavirus et 737 max : Oman Air suspend de nombreux vols en février 2020

Sale temps pour les compagnies aériennes qui doivent non seulement jongler avec la crise des B737 Max et les suspensions de vols en raison du coronavirus.



Et ces deux problématiques ont des répercussions sur Oman Air. La compagnie de l'Emirat vient de suspendre l'ensemble de ses vols vers et depuis la Chine, à partir de ce lundi 3 février 2020.



Suivant les recommandations des autorités de l'aviation civile du pays, Oman Air a suspendu ces lignes et cela jusqu'à nouvel ordre.