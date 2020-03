Coronavirus : l'Italie étend ses mesures d'isolement à l'ensemble de son territoire

L'Italie a étendu à tout le territoire ses mesures d'isolement valables jusqu'au 3 avril 2020. Par un décret, le premier ministre italien, Giuseppe Conte a pris une mesure drastique pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus.



Le pays compte 9 000 cas de COVID-19 dont 463 morts. Les autorités publiques italiennes ont ainsi notamment décidé :



- de limiter les déplacements sur tout le territoire, sauf pour des raisons professionnelles attestées ou de première nécessité.

Le retour à son domicile ou son lieu d’habitation est cependant autorisé (et donc pour les touristes français qui souhaitent rentrer en France) ;

- de suspendre tous les évènements et les compétitions sportives ;

- de fermer toutes les stations de ski ;

- de suspendre les cours à l’école et l’université ainsi que toutes les activités de formation et d’enseignement ;

- L’ouverture des lieux de culte est soumise à des restrictions afin d’éviter que ne se forment des rassemblements ;

- Les activités de restauration et les bars sont uniquement ouverts de 6h00 à 18h00 ;

- Les week-ends, les commerces de taille moyenne et grande sont fermés ;

- Les activités sportives sont interdites et les centres (piscines, etc.) sont fermés ;

- Les manifestations de toute nature ou les spectacles sont suspendus ;

- Les musées et autres institutions culturelles sont fermés ;

- Les personnes âgées ou celles souffrant de plusieurs pathologies médicales sont invitées à rester chez elles.