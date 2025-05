Italie : un séjour so chic à Ferrare

Via delle Volte

Torre dei Leoni

Palazzo Municipale

Il n'y a pas besoin de se promener bien longtemps dans Ferrare pour percevoirLa ville Renaissance a des rues larges et à angle droit ; la ville médiévale, elle, à des rues pavées plus étroites et souvent courbes.L’une de ses plus vieilles - et plus photogéniques - rues, la, doit son nom à ses nombreuses arches voûtées qui permettaient jadis de relier les maisons des marchands à leurs entrepôts sur les rives du Po, alors beaucoup plus proche de la ville.doté de quatre tours défensives et encore entouré d'un fossé rempli d'eau, fait la jonction entre ces deux villes. C'est le monument le plus imposant de Ferrare.Très bien conservé, il accueille désormais des expositions temporaires d'art. Bien sûr, il se visite (12€), ce qui permet d'admirer de splendides plafonds peints et de monter au sommet de lapour profiter d'une belle vue panoramique sur Ferrare.C'est en 1385, à la suite d'une violente révolte de la population, que le Niccolò II décida d'ériger cette puissante forteresse pour se protéger, au cas où... Les ducs n'en continuèrent pas moins à résider dans leur somptueux palais voisin, siège actuel du(hôtel de ville).En sortant du château, on tombe d'ailleurs rapidement sur ce Palazzo qui donne sur laA l'autre bout de cette place se dresse la. Débutée au XIIe siècle en style roman - il prévaut dans la partie inférieure -, elle fut achevée deux siècles plus tard en style gothique. L’imposant clocher est Renaissance.