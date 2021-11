Coronavirus : la pandémie est partie pour rester… 🔑

Les destinations préférées des Français ne font pas exception. Entre un Maghreb entre-ouvert, une réouverture timide pour la Thaïlande et une Ile Maurice qui s’interroge de nouveau sur la situation sanitaire, ce n’est pas vraiment la joie pour les professionnels…



Heureusement, quelques pays parviennent à tirer leur épingle du jeu. Le long courrier s’est reporté comme un seul homme vers la République Dominicaine ou les pays du Moyen Orient.



Et comme par hasard ce sont deux exemples qui affichent les meilleurs taux de vaccination de la population, grâce à une politique volontariste en la matière.



Et même si les Etats-Unis constituent un phare dans le brouillard ambiant... cela ne suffira pas. Ce qu’on retient de tout ça c’est qu’il faudra se montrer très agile dans le choix des marchés et des produits pour tirer son épingle du jeu dans les mois à venir, car le compte n’y est pas.



Autrement dit, ce n’est pas en 2022 que l’industrie du tourisme reviendra à la normale. L’horizon ressemble de plus en plus à un mirage : plus on avance et plus il recule. Inquiétant.