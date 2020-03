Coronavirus : le Ministère de l'Economie explique les mesures économiques

Réponses aux questions des entreprises

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, et Thomas Courbe, directeur général des Entreprises, répondaient ce matin en direct live sur Facebook aux questions des entreprises sur le dispositif d’aide et d’accompagnement mis en place par le Gouvernement, sur la page Facebook du ministère de l’Economie et des Finances : www.facebook.com/Economie.Gouv.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Mars 2020

