Coronavirus : le Tourisme est mort… vive le Tourisme !

Que restera-t-il du tourisme d’après guerre (du coronavirus) dans les semaines et les mois à venir ?



Les plus pessimistes voire les collapsonistes diront que c’est la fin de cette activité tel que nous le connaissons aujourd’hui.



Il est vrai que le confinement, la fermeture des frontières, la mise à terre du transport aérien et le sauvetage en urgence en France des distributeurs, grâce à une dérogation à la loi et à la législation européenne, militent en ce sens.



Si le “verrouillage” actuel de l’économie a permis de stopper l’hémorragie et de gagner du temps, ne nous leurrons pas : il va falloir enlever le garrot pour éviter que la plaie ne s’infecte.



C’est à partir de ce moment qu’on verra si oui ou non l’économie générale du système tient la route…



Or, les spéculations scientifiques actuelles sur la durée, la portée et les conséquences de la crise sanitaire ne portent pas à l’optimisme. Les craintes et les avertissements de “répliques”, de nouveaux foyers voire (à l’instar de la grippe) d’un retour saisonnier, se multiplient.



Pour revenir à la “normale” nous devrons trouver un traitement efficace ou un vaccin. Or, l’un comme l’autre nous font défaut aujourd’hui, même si la chloroquine suscite beaucoup d’espoirs. En revanche, le vaccin, selon Sanofi, ne sera pas prêt avant 18 ou 24 mois dans le meilleur des cas.



Voilà pour le verre à moitié vide.