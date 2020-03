Coronavirus : le point sur la situation aérienne, compagnie par compagnie Le secteur bouleversé

Réduction d’effectifs, de capacités, avions cloués au sol et suspensions de lignes… : un nombre croissant de compagnies aériennes dévoilent des mesures spéciales pour faire face à l’épidémie de Coronavirus et des restrictions géopolitiques comme de la chute de la demande qui en résultent.

Rédigé par Pierre Georges le Jeudi 5 Mars 2020

Cet article, remis à jour régulièrement, fait le point en temps réél.

France Air France : Alors que l’impact de l’épidémie augmente chaque jour, Air France doit faire face comme tous les grands opérateurs mondiaux à la baisse de la demande sur tout son réseau.



La compagnie nationale réduit déjà toutes les dépenses non liées à l’opérationnel, gèle les nouvelles embauches, et propose le report de billets à tous ses clients en possession d’un billet Air France émis jusqu’au 31 mars inclus. Les clients obtiendront un bon d’achat non remboursable et équivalent à la valeur du billet.



Alors que les vols vers Chine, Corée, Singapour et Italie restent évidemment perturbés, Air France comme Transavia annoncent aussi la suspension des vols vers Israel pour le 5 mars. Du côté social, la grève des pilotes de Hop, filiale domestique du groupe, est pour l'instant suspendue jusqu'au 20 mars. De son côté, Benjamin Smith évoque déjà la consolidation à venir du secteur aérien dans les prochains mois.

Corsair (Orly) : « Suite à l’évolution du Covid-19, Corsair offre le choix à ses clients de reporter ou modifier leur réservation » , nous indique la direction. Les clients ayant acheté un billet avant le 31 mars 2020 pour un vol prévu entre le 4 mars et le 30 juin 2020 pourront reporter leur voyage ou changer de destination sans frais de modification, jusqu'à 15 jours avant la date de répart initiale (soit au plus tard le 15 juin) dans la même classe de voyage, nous précise-t-on.

Air Austral (St Denis de la Réunion) : « Par mesure de précaution face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce la prolongation de la période de suspension de ses vols Réunion<>Canton et ce jusqu’au 30 juin 2020 » , fait savoir la compagnie réunionnaise qui précise que les dispositions mises en place par la compagnie pour les passagers ayant déjà effectué l’achat de leurs billets pour un voyage durant cette période restent inchangées, à savoir : modification sans frais de leurs dates de voyage et remboursement intégral des billets sur les tronçons non utilisés.

Europe Milan-Malpensa / Nord de l’Italie : la plupart des opérateurs des grandes plateforme du nord de l’Italie, Milan en tête, y ont suspendu, parfois pour plusieurs semaines, leurs opérations. A savoir : American Airlines, Asiana, Austrian, Bulgaria Air, British Airways, Cabo Verde Airlines, CSA Czech Airlines, Delta, El Al, Finnair, Korean Air, Latam, Montenegro Airlines, Alitalia, Wizz Aiz, Ryaair, Qatar Airways, Royal Jordanian, SAS, Singapore, Twin Jet, Turkish.

Lufthansa Group : En plus des nombreuses fermetures de lignes des compagnies du groupe (une cinquantaine de liaisons à l’heure actuelle), réduction de 25% des capacité à court et moyen-courrier, 150 avions cloués au sol dont 25 gros porteur.

easyJet : un plan de réduction général de la voilure est déjà annoncé : Réduction budgétaire, gel des recrutements promotions et augmentations de salaires sur l’ensemble du réseau, report des projets non critiques et des dépenses d’investissements, offre de congés sans solde et interruption des formations non obligatoires, contrats avec des prestataires pour une réduction supplémentaire des coûts, réallocation des avions pour l’été 2020 afin de saisir les meilleures opportunités de revenus en période de reprise.

Virgin Atlantic (Londres) : La compagnie britannique suspend les lancements de nouveaux vols, notamment vers Sao Paulo Guarulhos. Elle gèle les recrutements, les augmentations de salaires et demande à son personnel au solde de prendre 2 semaines de congés sans solde. Plus symbolique, le P-DG Shai Weiss comme tous les membres de la direction vont baisser de 15 à 20% leurs rémunérations.

SAS Scandinavian Airlines (Copenhague) : La compagnie nordique suspend à compter du 5 mars ses vols vers Hong Kong, en plus de ceux vers la Chine continentale. De plus, la direction a indiqué qu’elle « s’efforcera sur les prochains mois de réduire une partie de sa capacité de réseau courte distance » . Un gel des nouvelles embauches et un plan de réduction des dépenses globales sont prévus.

Finnair (Helsinki) : Plus aucun vol vers la Chine, la Corée du Sud, et Milan Malpensa. Réduction des fréquences vers Osaka et Hong Kong. Des « négociations sur les licenciements temporaires » vont être entamée.

Flybe (Exeter) : la compagnie régionale européenne est la première victime de la baisse de demande globale sur le transport aérien. Déjà en difficulté financière ces dernières années, elle a annoncé la fin de ses opérations jeudi 5 mars et ne devrait malheureusement pas être la seule dans un futur proche.

Asie China Airlines (Taipei) : Dans une lettre à son personnel, la direction annonce supprimer 50% des vols sur mars et déjà 33% en avril. Son taux d’occupation a chuté de 50%. Parmi les mesures déjà annoncées : réduction d’heures de travail, réduction du salaire de base de 10%, congé sans solde. L’autre compagnie de Taiwan, Starlux Airlines, n’opère plus qu’une seule ligne quotidiennement.

[Corée du sud : Dans la foulée des suspensions de vols vers la Chine, la plupart des grandes compagnies mondiales ont annoncé arrêter de voler (ou réduire nettement leurs capacités) vers Séoul, deuxième foyer mondial de l’épidémie. Parmi elles : Air New Zealand, American Airlines, Bamboo Airways, Delta, Hawaiian, Qatar, Singapore, Tigerair, Turkish, United, Vietnam...

Chine et Honk-Kong : Toutes les suspensions de vols internationaux vers l’Empire du milieu restent d’actualité, voir sont prolongées jusqu’à fin avril ou mi-mai par certaines compagnies.

Cathay Pacific (Hong Kong) : 120 des 237 appareils mobilisés. Le groupe, qui possède également Cathay Dragon, HK Express et Air Hong Kong, a également réduit de 75% son programme de vol sur le mois de mars. Il prévoit d’envoyer environ 25 000 employés (75% de ses effectifs) en congé sans solde, d’après la presse locale.

Vietnam Airlines (Hanoï) : Avec des revenus en baisse de 60% inférieur à ses prévisions en février, la compagnie compte cloué 40 de ses 100 avions au sol, notamment ceux de sa filière régionale VASCO - Vietnam Air Services. La compagnie demandera à tous ses pilotes étrangers comme vietnamien de prendre des congé sans solde.

Moyen-Orient Emirates (Dubai) : D’après Reuters, la direction a déclaré avoir noté « un ralentissement considérable » de ses activités et a déjà demandé à ses employés de prendre des congés.

Qatar Airways (Doha) : La compagnie annonce des « modifications » qui « affectent certains de ses services » . Elle prévoit surtout de licencier une partie de son personnel d’après le journal Saoudien Slaati .

Plus globalement : en plus des nombreuses suspensions de vols vers la Chine et Hong-Kong, les autorités locales ont prolongé la suspension des vols vers l’Iran. Sont concernés : Oman Air, Qatar Airways, Syrianair, Turkish Airlines (44 000 sièges hebdomadaires concernés), Emirates, flydubai, Mahan Air, IranAir. Sont aussi largement touchées les liaisons vers l’Iraq et le Liban.

Amériques American Airlines : Annulation pure et simple des objectifs de croissance. Estimation d’une baisse de 75 à 100% de la demande sur les routes transpacifiques. Pas de croissance prévue avant 2021.

United : Même annulation des prévisions pour 2020.

Delta : Pas de retour à la normal du programme de vol prévu avant la mi-mai 2020.

