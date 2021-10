Corsair : Reprise des vols vers l’Ile Maurice La compagnie aérienne renforce sa desserte vers Maurice avec de nouveaux appareils

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

A partir du 22 octobre 2021, Corsair desservira de nouveau l’île Maurice, avec cinq vols par semaine au départ de Paris-Orly et deux vols par semaine au départ de Lyon et Marseille. Ces vols seront opérés exclusivement avec les tout nouveaux Airbus A330neo récemment intégrés dans la flotte de Corsair.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 4 Octobre 2021

Jusqu’à 5 vols par semaine Paris-Orly /Maurice et la nouveauté de l’hiver, 2 vols par semaine au départ de Lyon et Marseille La compagnie Corsair opère des vols vers l’île Maurice depuis 2006 et vient de renforcer sa desserte vers l’île. En plus des 5 vols par semaine (dont 3 directs) proposés entre Paris et l’île Maurice, Corsair renforce sa desserte de l’île avec 2 vols par semaine au départ de Lyon et Marseille.



La compagnie Corsair opère depuis l’aéroport d’Orly. Ainsi, à leur arrivée à Paris, les voyageurs bénéficieront des avantages de l’aéroport d’Orly : récemment rénové, l’aéroport à taille humaine se situe à proximité de Paris et jouit de très bonnes connexions avec le centre de la capitale, ainsi que de correspondances rapides avec les autres aéroports de France et d’Europe.



Des vols opérés en Airbus A330neo, des avions neufs récemment intégrés dans la flotte de Corsair A partir du 22 octobre 2021, les voyageurs à destination de l’île Maurice seront accueillis dans des avions Corsair les tout nouveaux Airbus A330neo. Trois nouveaux avions sur cinq commandés, ont déjà rejoint la flotte Corsair qui recevra son 5e avion d’ici juin 2022.

Les performances environnementales de ce nouvel Airbus A330neo sont en nette amélioration par rapport à celles des avions d’ancienne génération : b[réduction de 60% de l’empreinte sonore, de 25% de consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.



Enfin, Corsair est la première compagnie à opérer le 251t MTOW (Maximum Take-Off Weight / Masse maximum au décollage). Ainsi l’emport total (passagers et fret), jusqu’à 10 tonnes supplémentaires par rapport aux A330-300 actuellement opérés par la compagnie, ce qui va donner de nouvelles perspectives de développement pour le transport de fret entre la France et l’Ile Maurice.



L’expérience de vol est par ailleurs nettement améliorée grâce à une cabine tout confort, entièrement connectée et très silencieuse. Les voyageurs disposent de 4 packs wifi pour rester connectés tout au long du vol. De plus, la cabine est équipée du moodlighting destiné à réduire la fatigue et les effets du jetlag. Enfin, la nouvelle cabine est dotée de 3 classes de voyage (Business, Premium, Economy) qui accueillent 352 passagers (20 sièges en Business, 21 sièges en Premium, et 311 sièges en Economy dont 33 sièges en Eco+).



Tarifs Au départ de Paris-Orly / Lyon / Marseille vers l’île Maurice :

A partir de 669€ TTC / personne (tarif aller/retour avec bagage en soute en classe éco)



Corsair ouvre une 3ème fréquence sur la desserte de Punta Cana Face au succès de la ligne Paris-Orly / Punta Cana dont les vols directs commenceront le 11 décembre, Corsair ouvre une 3e fréquence vers la République Dominicaine, à partir du 3 février 2022.



Corsair programme donc des vols directs vers Punta Cana, deux fois par semaine, à partir du 11 décembre 2021 et 3 fois par semaine à partir du 3 février 2022.



Tarifs à partir de 579€ TTC (aller-retour avec un bagage en soute).



Contacter Corsair HELPDESK AGENCES du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00

0820 825 318 (0,15€/min)

helpdeskfrance@corsair.fr



CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage

(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)

www.corsair.biz



SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00

01 81 94 15 00

groupe@corsair.fr



CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne

Inscription & renseignements, écrire à



Site web :



du lundi au vendredi de 09H00 à 18H000820 825 318 (0,15€/min)Site dédié aux professionnels du voyage(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)du lundi au vendredi de 09H00 à 18H0001 81 94 15 00Votre nouvel outil de cotation groupe en ligneInscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr Site web : www.flycorsair.com

Lu 360 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Resaneo est désormais accessible sur Orchestra L’été sera chaud ! Dans les agences et chez Resaneo