Corsair opère un premier vol vers la Martinique

Antilles

Fort-de-France : 18 juin au départ de Roissy, puis le 26 et 27 au départ d’Orly

Pointe-à-Pitre : 20, 23 et 25 juin au départ de Roissy, puis le 27 au départ d’Orly



La Réunion

Les 19, 22 et 24 juin au départ de Roissy

Les 26, 27 et 28 juin au départ d’Orly



La compagnie accueille ses clients au sein des agences de ventes ouvertes depuis lundi 15 juin en Guadeloupe, en Martinique et sur l’île de la Réunion.



A Orly, un corner vente sera mis en place à Orly 3, à compter du 26 juin, au niveau des comptoirs d’enregistrement.